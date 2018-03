Lollapalooza 2017: Melanie Martinez faz festa pop adolescente num palco esvaziado do festival

Dois bolos de aniversário com velas, um berço, um armário e um tapete de Grama sintética são os elementos mais visíveis do palco em que a pop star adolescente Melanie Martinez toca. Ao fundo, o telão mostra um papel de parede rosa choque e quadros de ursinhos. No centro, cubos gigantes escrevem Cry Baby, o título do seu único disco até aqui.

Mesmo com um público menor do que os shows que a antecederam, foi um dos mais barulhentos: coros de "we love you" eram ouvidos entre as canções, entoadas a plenos pulmões por quem esteve ali - ao mesmo tempo, The Weeknd tocava no Palco Onix, no que parece ser a 15 quilômetros dali.

O telão mostrava o tempo todo gente chorando de emoção, muitas vezes com roupas de bebês.

Ela melhora com o passar do show - seu pop recheado de batidas do trap, porém, encontra resistência no ouvinte mais rigoroso (ou simplesmente mais velho). Seu parentesco mais óbvio é Lorde, mas lhe falta a mesma inspiração nas composições. Ela também cita Regina Spektor, Ariana Grande e Feist como suas influências. Vale notar que os dois membros da sua banda ostentavam fantasias de coelhos.

A cantora de apenas 21 anos - revelada na versão norte-americana do programa The Voice - antecede o show do Dj e produtor Flume, que vai encerrar o Lollapalooza Brasil ao mesmo tempo que os Strokes e Martin Garrix, nos outros palcos.