Lollapalooza 2017: Ex-jogador de futebol e fenômeno FM na Austrália, Vance Joy faz show disputado 

Se no sábado o Lollapalooza trouxe 100 mil pessoas para o Autódromo de Interlagos, pelo show de Vance Joy no início da tarde deste domingo, 26, podemos dizer que ou a dose se repetirá ou será ainda maior: o músico australiano tocou no Palco Axe, o menor dos três principais, completamente tomado.

Joy é um fenômeno radiofônico em seu país - Riptide, sua canção mais conhecida, bateu o recorde de tempo nas paradas da Oceania. Ele explora o folk indie que ganhou força nos últimos anos com nomes como Mumford and Sons. Inofensivo mas muito popular.

Quando Joy pega o ukelele e diz: "espero que vocês saibam a letra dessa aqui", os jovens do Lollapalooza gritam porque sabem que ele vai cantar Riptide. E eles conhecem a letra, do início ao fim: um lamento inocente sobre um homem que parece não estar destinado a conquistar certa garota.

Em outro momento ele também tocou The Chain, do Fleetwood Mac, que citou como uma de suas grandes inspirações.

O ambiente solar que Joy tentou impor com sua música não vingou muito: vem chuva por aí em Interlagos.