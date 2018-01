Lollapalooza 2017 divide as atrações por dia; Metallica e The Strokes encabeçam o line-up

A edição de 2017 do Lollapalooza anunciou, através da conta de Facebook oficial, a divisão das 47 atrações por dia de festival, realizados em 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos.

Metallica, Strokes, The Weeknd e The xx são os headliners do Festival, que dividirá os artistas em 4 palcos montados no Autódromo, mesmo espaço que é realizado o festival desde 2014, quando o evento deixou de ser sediado no Jockey Club. Metallica e The xx estrelam a primeira noite, enquanto The Strokes e The Weeknd ficam responsáveis pelo encerramento do festival.

As entradas do 2º lote de Lolla Pass já estão disponíveis na bilheteria oficial do Citibank Hall São Paulo (sem taxa de conveniência), no site lollapaloozabr.com/tickets e em todos os pontos de venda do País. Válido para os dois dias do festival, custam a partir de R$460 (meia-entrada).

O Lolla aproveitou o dia no qual divulgou a divisão das atrações por data para iniciar a venda dos ingressos diários do festival. O primeiro lote do Lolla Day custa R$ 540 (inteira) e já está disponível nos mesmos pontos de venda ou no site do Lolla Pass.

A novidade deste ano no Lollapalooza é que não haverá ingressos físicos ou e-ticket. O acesso ao Festival será por meio de uma pulseira com tecnologia RFID. Além de garantir a entrada no Autódromo, ela também será usada para compra de alimentos, bebidas, produtos oficiais e outros, além de demais serviços disponíveis, como o Lolla Lounge.

Veja a divisão por dias das atrações do festival:

DIA 25 DE MARÇO

Metallica

The xx

Chainsmokers

Rancid

The 1975

G-Eazy

Tove Lo

Cage The Elephant

Criolo

Marshmello

Vintage Culture

Glass Animals

Tegan and Sara

Tchami

Don Diablo

Suricato

Victor Ruiz

Bob Moses

Jaloo

Haikaiss

Baianasystem

Ricci

Doctor Pheabes

The Outs

DIA 26 DE MARÇO

Strokes

The Weeknd

Flume

Two Door Cinema Club

Duran Duran

Melanie Martinez

MØ

Olivier Heldens

Nervo

Catfish and the Bottleman

Céu

Illusionize

Chemical Surf

Vance Joy

Borgore

Silversun Pickups

Griz

Daniel Groove

Gabriel Boni

Bratislava

Martin Garrix

Jimmy Eat World

LOLLAPALOOZA BRASIL 2017

Datas: 25 e 26 de março de 2017

Local: Autódromo de Interlagos – Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos.

INGRESSO 1/2 ENTRADA INTEIRA

Lolla Pass – 1º Lote

ESGOTADO R$ 400 R$ 800

Lolla Pass – 2º Lote

À VENDA R$ 460 R$ 920

Lolla Pass – 3º Lote

EM BREVE R$ 520 R$ 1040

Lolla Day – 1º Lote R$ 270 R$ 540

Lolla Day – 2º Lote R$ 295 R$ 590

* Novos lotes do Lolla Pass e do Lolla Day serão divulgados em breve.

– Meia-entrada: para vendas pela Internet é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para pontos de venda e bilheterias é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

– Compras no cartão de crédito poderão ser parceladas em até 3X sem juros.

– Além do preço do ingresso, por R$550 (um dia) ou R$1.000 (dois dias), o cliente poderá adquirir os serviços exclusivos do Lolla Lounge. A partir de 12 de setembro, estará à venda o Lolla Lounge Pass (válido para dois dias do Festival). Em breve novos lotes de Lolla Lounge serão divulgados.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP).

Segunda-feira – FECHADA Terça-feira a sábado – 12h às 20h Domingo e feriados – 13h às 20h

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

– Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Entrega em domicílio – taxas de conveniência e de entrega.

* Para retirada de ingressos, consulte o site da Tickets For Fun para o local mais próximo.

– Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN

Internet:

– Cartões de crédito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard.

Bilheteria e Pontos de Venda:

– Dinheiro;

– Cartões de Credito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard;

– Cartões de Débito Visa Electron, MasterCard débito, Elo Débito e Hipercard.

– Vale Cultura