Lollapalooza 2017: Chainsmokers faz show vibrante e transforma palco em verdadeira rave

O nome Chainsmokers pode até parecer estranho, mas fato é que o duo de DJs dos Estados Unidos, formado pelos produtores Andrew Taggart e Alex Pall, transformou o Palco Axe, do festival Lollapalooza, numa verdadeira rave. Enquanto a poucos metros dali o público vibrava com a performance de um Metallica afiado, o Chainsmokers colocava todo mundo para pular na sexta edição do festival no Brasil.

Para se ter ideia da importância do duo, no começo do mês de março, eles conseguiram emplacar três musicas no Top 10 da Bilboard norte-americana ao mesmo tempo: Something Just Like This, Paris e Closer. Esse fato só foi alcançado pelos Bee Gees em 1978 e os Beatles em 1964.

O pop eletrônico do Chainsmokers usa sintetizadores pesados e algumas letras narram histórias problemáticas da juventude norte-americana. Em #Selfie, um dos maiores sucessos dos norte-americanos, o público veio abaixo com tamanha explosão sonora, colando todo mundo para 'fritar'.