Lollapalooza 2017: Bob Moses investe em matinê eletrônica

Duzentos ou um pouco mais de fãs pode parecer um bom número se o show de uma banda indie for em uma casa da Rua Augusta, mas no palco Axe, aparenta o fracasso. O duo eletrônico Bob Moses, dos canadenses Tom Howie e Jimmy Vallance, acompanhado por um baterista, era mais observado pela plateia ainda dispersa que se concentrava ali. Seu rock nostálgico, feito com toneladas de bits eletrônicos, criou uma espécie de matinê ao público que passava pelo ponto estratégico do Axe, o primeiro palco e rota de acesso obrigatória a quem segue para os demais.

Bob Moses, em cinco anos de carreira, mostra personalidade de um som grave e mântrico, mas ainda não consegue trazer para si uma plateia que, se não era numerosa, vinha com boa vontade para recebê-los de braços ao alto. Uma proposta híbrida de som programado pelo teclado tocado com a guitarra e a bateria de verdade é uma discussão que pode valer. Para o que Bob Moses queria, fazer adolescentes encontrarem-se com amigos e curtirem sem maiores euforias, ela funcionou.