Lollapalooza 2016: veja os horários dos shows e como chegar e sair do local

Em sua quinta edição, o festival Lollapalooza será realizado neste fim de semana, dias 12 e 13 de março, novamente no Autódromo de Interlagos. Entre as atrações, Marina and The Diamonds, Tame Impala, Bad Religion, Albert Hammond Jr., Florence + The Machine, Versalle, Maglore, Emicida, Karol Conka, Dingo Bells, Matanza, Mumford and Sons.

Local terá ainda espaços como o Chef'Stage, com barracas com cardápio variado, elaborado por chefs renomados; a Botecaria, com petiscos; o Lolla Store; Lolla Market, espaço para encontrar os amigos; e um guarda-volumes (R$ 32). Os banheiros serão disponibilizados banheiros químicos, distribuídos em diversos pontos do Autódromo. O festival tem ainda um setor de Achados e Perdidos, está localizado ao lado do Pórtico de acesso ao AXE Stage.

Local:

Autódromo de Interlagos. Av. Senador Teotônio Vilela, 261. Dias 12 e 13, a partir das 12h. R$ 450 (dia), R$ 800 (dois dias).

Abertura dos portões: 10h (no sábado) e 11h (no domingo)

E, pelo segundo ano consecutivo, o evento terá sua moeda própria, o Lolla Mango, que valerá R$ 1.

Horários das atrações:

SÁBADO (12 DE MARÇO)

Palco Skol:

12h05 - The Baggios

14h - Matanza

16h10 - Bad Religion

18h35 - Tame Impala

21h30 - Eminem

Palco Onix

12h55 - Dônica

15h05 - Eagles of

Death Metal

17h15 - Of Monsters and Men

19h55 - Mumford and Sons

Palco Axe

12h - Ego Kill Talent

12h45 - Supercombo

14h - Vintage Trouble

15h30 - The Joy

Formidable

17h15 - Cold War Kids

18h45 - Halsey

20h15 - Die Antwoord

21h45 - Marina and

The Diamonds

Kidzapalooza

12h55 - School of Rock

15h05 - Zerb

17h15 - Future Class

Trident at Perry’s

13h - Zerb

14h - Groove Delight

15h - Matthew Koma

16h15 - A-Trak

17h30 - RL

Grime

18h45 - Flosstradamus

20h15 -

Alok

21h30 - Kaskade

DOMINGO (13)

Palco Skol

12h - Dingo Bells

13h45 - Marrero

15h40 - Twenty One Pilots

17h50 - Noel Gallagher’s

High Flying Birds

20h30 - Florence + the

Machine

Palco Onix

12h55 - Maglore

14h35 - Walk the Moon

16h45 - Alabama Shakes

19h10 - Jack Ü

Palco Axe

13h - Versalle

14h30 - Seed

16h - Albert Hammond Jr.

17h30 - Odesza

19h - Jungle

20h45 - Planet Hemp

Kidzpalooza

12h55 - School of Rock

14h35 - Mike Tompkins

16h45 - Lazy Bear

Trident at Perry’s

12h30 - Funky Fat

13h30 - Karol Conka

14h30 - Jack Novak

15h30 - Gramatik

16h45 - Duke Dumont

18h - Zeds Dead

19h35 - Emicida

20h45 - Zedd

O QUE LEVAR E O QUE NÃO LEVAR

O que levar:

o Ingresso do festival (ingresso físico ou e-ticket impresso)

o Documentos pessoais

o Chapéu ou boné*

o Óculos Escuros

o Barra de cereal

o Canga

o Capa de chuva*

o Protetor solar

o Protetor labial

o Câmera portátil

o Mochila ou bolsa*

*Estes itens estarão à venda no festival, procure uma LOLLA STORE para comprar esses e outros produtos

O que não levar:

o Garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo, armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, fogos de artifício, objetos de vidro;

o Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável. Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, etc;

o Animais - exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual;

o Bastão para tirar foto;

o Substâncias inflamáveis, corrosivas.

O portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais. Os objetos não autorizados serão descartados.

Transporte - Idad e Volta

O Lolla Transfer é uma das opções para a chegada e saída do Autódrimo - sai do Sheraton WTC com direção ao Autódromo de Interlagos por meio de ônibus, micro-ônibus ou vans. O serviço de ida será prestado das 11h às 19h30 (com 30 min de intervalo entre cada partida) e o serviço de volta será realizado a partir das 21h30, no sábado, e 20h30, no domingo. O acesso ao público para utilizar este serviço será por meio da entrada do hotel Sheraton WTC, na Sala WTC Club, localizado na Av. das Nações Unidas, 12559 - Brooklin Novo. O valor do Lolla Transfer é de R$ 70, individual e intransferível.

Quem quiser ir de trem, é só pegar a Linha 9 - Esmeralda e desembarcar na estação Autódromo, que fica aberta até 1h no sábado e 0h no domingo.

Já a SPTrans tem diversas linhas de ônibus para o Autódromo e que estarão sinalizadas. Verifique no site www.sptrans.com.br as opções.

Se a escolha for o táxi, o ideal é descer próximo aos portões 7, 8 ou 9. Na hora de ir embora, serão montados pontos especiais de táxi nesses portões para facilitar sua volta pra casa.

Mas se decidir ir de carro, o estacionamento no Autódromo de Interlagos vale somente para quem adquiriu este serviço no site da Tickets For Fun. A entrada de carros para quem tem o ticket de estacionamento será pelo Portão Z.