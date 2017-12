Lollapalooza 2016: Twenty One Pilots quebra tudo

No primeiro grande show deste domingo no palco Skol do Lollapalooza, o duo americano Twenty One Pilots já chegou quebrando tudo. O sucesso Heavydirtysoul foi o sinal para esquentar o público que cantou e bateu palmas durante toda a apresentação.

Muitos eram fãs ardorosos, com bandeiras do Estado de Pernambuco e camisas do Grêmio de Porto Alegre. Se não vieram apenas para vê-los, a presença deles foi importante em um evento do qual a escalação de artistas vem sendo criticada por alguns espectadores. Estes, atualmente, estão privilegiando a experiência, não a música.

Ao lado de Josh Dunn, Tyler Joseph é o homem de frente que comanda o espetáculo. Movimenta-se no palco com um pouco de inconsequência, usando máscaras e figurinos customizados. Claro que agradeceu em português e enrolou a bandeira brasileira no pescoço. Dunn é uma fúria, que ele desconta no prato da bateria e fazendo cara de mau.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Poderiam não ter falado nada, pois todos estavam a fim de escutar a mistura vibrante da dupla. Stressed Out e Lane Boy garantiram a pressão do show, já na lista dos melhores desta edição.

Veja galeria de imagens: