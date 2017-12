Lollapalooza 2016: Eminem não autoriza transmissão de seu show pela TV

A apresentação do rapper Eminem, prevista para começar às 21h30, só será vista pelo público que foi ao Autódromo de Interlagos neste primeiro dia de Lollapalooza. Uma das principais atrações do festival, ele não autorizou a transmissão do show pela televisão e internet, que estão sendo feitas pelo canais Multishow e Bis.

Outras duas transmissões ainda não foram autorizadas até o momento, ambas marcadas para o domingo: Odesza (17h30) e Zedd (20h45). As atrações dos palcos 1 e 2 estão a cargo do Multishow. Já os shows dos palcos 3 e 4 podem ser acompanhados pelo Bis.

Ainda neste sábado passam pelo Lollapalloza Mumford & Sons, Die Antwoord, Alok, Eminem, Kaskade e Marina And The Diamonds. Entre as atrações de domingo estão Alabama Shakes, Noel Gallagher's High Flying Birds, Emicida, Florence + The Machine e Planet Hemp.