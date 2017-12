Lollapalooza 2016: Die Antwoord agradou quem procurava um clima 'rave'

Não demorou duas músicas para Ninja, um dos vocalistas do Die Antwoord, se jogar para a plateia. O duo de hip-hop sul-africano encerrou a programação do palco Axe do Lollapalooza neste sábado. A atração agradou quem procurava um clima de Rave no Autódromo de Interlagos e foi o suficiente para aquecer quem penava com o frio já abaixo de 20 graus.

Quem roubou a cena foi Yo-Landi Visser, cuja figura parece ter saído do clássico filme Blade Turner (1982). Músicas repletas de palavrões e algumas críticas à sociedade de consumo soam melhor dentro do contexto da África do Sul. No Brasil, soa frio e falso, agradando apenas àqueles que acham o máximo qualquer 'motherfucker' disparado por Ninja.

Tudo isso em meio a jogos de luz e projeções. Curiosamente, poucos deixaram o palco Axe em direção ao Skol, onde o concorrente de estilo e horário Eminem faria show a partir de 21h. Foi uma atração diferente, longe de ser interessante.