Lollapalooza 2015 será em março no Autódromo de Interlagos

O Festival Lollapalooza confirmou a próxima edição brasileira para os dias 28 e 29 de março de 2015, novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nenhuma atração foi confirmada.

A organização estima que em 2014 150 mil pessoas passaram pelos palcos no dois dias do evento, realizado em uma área de 600 mil metros quadrados em Interlagos. Entre as atrações deste ano, estavam as bandas Arcade Fire, Muse, Nine Inch Nails, Soundgarden e outras.