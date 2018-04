Localização de caixão de Michael Jackson continua incerta

Apesar de o atestado de óbito do artista especificar que o corpo já estaria no cemitério de Forest Lawn, o documento afirma que o caixão permaneceria no lugar "temporariamente", enquanto alguns veículos de comunicação divulgaram que este seria seu destino final.

Bryan Hill, porta-voz do condado de Los Angeles, disse ao portal "E!Online" que o corpo de Michael voltou para o Forest Lawn, onde foi realizado seu funeral privado, na terça-feira de manhã. Segundo o site, o corpo do Rei do Pop retornou ao cemitério logo após sua homenagem organizada no mesmo dia, no Staples Center.

O "E! Online" explica, no entanto, que o Forest Lawn poderia realmente ser sua localização temporária, já que os planos da família Jackson para o enterro de Michael ainda não foram divulgados.

No entanto, de acordo outros veículos, como o site especializado em celebridades de Hollywood "TMZ.com", diz, sem citar nenhuma fonte, que embora "existam informações que sustentem que o corpo de Michael esteja no cemitério Forest Lawn, nas colinas de Hollywood, ele não está ali".

O que se pode afirmar é que, até agora, a empresa Sunshine, Sachs & Associates, porta-voz da família Jackson, não se pronunciou sobre onde se encontra o caixão de Michael, nem sobre onde será seu enterro.