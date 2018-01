Local do festival de Woodstock é indicado para virar ponto histórico

O local do festival de música de Woodstock, um momento definidor para o rock e a cultura hippie no fim dos anos 1960, foi um dos mais de 20 lugares em Nova York nomeados nesta terça-feira (20) para terem o status de pontos históricos.

O Conselho de Preservação Histórica do Estado recomendou que 26 propriedades, recursos e distritos sejam acrescentados ao Registro Estadual e Nacional de Lugares Históricos, disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo.

"A história de Nova York é a história deste país, e nós estamos liderando na preservação para as futuras gerações de locais de eventos significantes”, declarou o governador em comunicado.

Formalmente conhecido como a Feira de Arte e Música de Woodstock, o festival atraiu um número estimado de 400 mil pessoas numa fazenda em Bethel durante três dias em agosto de 1969. Com shows de Jimi Hendrix, The Who e Janis Joplin, o festival foi um dos mais importantes eventos musicais e sociais do século 20.