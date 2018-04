Local do enterro de Michael Jackson continua incerto

'Thriller', o disco mais vendido da história

A Polícia de Los Angeles disse ao canal "FOX" que o carro com o caixão seguiu para um cemitério, porém sem identificar qual. Tudo aponta para que não seja o de Forest Lawn, onde a família realizou um funeral particular antes da grande homenagem.

O cemitério Forest Lawn Memorial Park de Hollywood é o local onde foram enterrados famosos como Bette Davis e David Carradine.

Segundo disse à "FOX" a oficial de Polícia April Harding, o corpo de Michael Jackson não voltará a esse cemitério.

A imprensa local também divulgou que a família Jackson, hospedada no hotel Beverly Wilshire, de Los Angeles, se reuniu depois da homenagem para uma cerimônia particular.

Ainda segundo a imprensa local, a incerteza sobre os planos para o enterro leva a crer que ainda é possível que os restos do cantor sejam espalhados no rancho Neverland, residência do artista durante anos.

Em uma entrevista ao canal "NBC", Jermaine Jackson, irmão do cantor, disse que Neverland seria o local ideal para isso. "É seu lar, ele criou isso. Por que não estaria aqui?", disse Jermaine. "Sinto sua presença. E isso me encanta, quero que minha mãe retorne aqui e sinta o que eu sinto", completou.