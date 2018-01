Lobão vai lançar CD e DVD na série Acústico MTV Depois de alguns anos mantendo distância das grandes gravadoras numa atitude de protesto contra a indústria fonográfica, Lobão vai lançar, em 2007, um CD e um DVD da série Acústico MTV. Segundo revelou o músico ao Portal do Estadão, está tudo engatilhado, só falta assinar o contrato. E por que isso agora? "No ano que vem faço 50 anos, vai ser o fechamento de um ciclo, um momento legal para juntar todo o meu repertório", conta Lobão. "Grande parte da minhas composições ninguém conhece porque desde o final da década de 80 as músicas não tocam muito nas rádios". Ele explica que não tem idéia das músicas que vai selecionar para o CD e para o DVD. "Tenho umas 200 prontas, preciso escolher 20! Vou entrar no estúdio e tocar uma por uma. Não tem jeito, vou ter que filtrar". O músico só adianta que não vai fazer um Acústico rebuscado - quer priorizar o violão. O lançamento do CD e do DVD da série Acústico MTV está previsto para março do ano que vem. Lobão diz que o projeto é um "fôlego" para que inicie sua nova empreitada: um disco eletroeletrônico que pretende disponibilizar ao público em 2008. Mais um disco em 2008, então? "É, acho que sim, mas nunca dá pra saber direito. Meu último CD, Canções Dentro da Noite Escura, queria lançar em 2002, e só saiu em 2005. Eu demoro mesmo", diz ele. Enquanto os projetos não se concretizam, os fãs podem conferir a performance do cantor em shows e eventos - ele esteve recentemente no Festival de Inverno de Ouro Preto. Além disso, às terças-feiras, às 23h30, Lobão apresenta o programa Saca Rolha, da Play TV, junto com Marcelo Tas e a modelo Mariana Weickert. Lobão começou a carreira de músico tocando com a banda Vímana, ao lado de Lulu Santos, Ritchie, Luis Paulo e Fernando Gama. O primeiro álbum-solo foi Cena de Cinema (1982). Entre outros discos lançou, em 1999, o CD - de grande sucesso - A Vida É Doce, o primeiro sem vínculo com nenhuma gravadora. Na época utilizou principalmente bancas de jornais e sites como pontos de venda. Canções Dentro da Noite Escura foi lançado pela revista OUTRACOISA, criada por Lobão, em parceria com a L&C Editora.