Liza Minnelli volta ao Olympia de Paris e garante que se sente em plena forma

PARIS - A atriz e cantora americana Liza Minnelli apareceu nesta segunda-feira, 11, em Paris cheia de energia e "em plena forma", poucas horas antes de retornar ao palco do teatro francês Olympia, onde em 1969 gravou seu quarto álbum, Live At The Olympia In Paris. Ela se apresentará na casa de espetáculos com show da turnê Liza Minelli in Concert na noite de hoje.

"Me sinto ótima", assegurou a artista de 65 anos, que recebeu nesta manhã das mãos do ministro de Cultura francês, Frédéric Mitterrand, as insígnias da Ordem da Legião de Honra, a máxima distinção concedida pela República Francesa.

Liza já recebeu o título de Cavaleiro da Legião de Honra, um prêmio inferior em grau ao de Oficial que foi outorgado hoje. "Está progredindo", brincou Mitterrand.

A filha do diretor Vincente Minnelli e da atriz e cantora Judy Garland, está em uma turnê europeia com previsão de acabar no início de agosto em Monte Carlo. Ela explicou em declarações a imprensa que "quando alguém envelhece, encontra novas distrações".

"Como artista sou uma atleta e treino como tal. Tenho que estar suficientemente forte para me concentrar, e isso requer força física", assegurou a artista, visivelmente emocionada pela distinção do Governo francês.

A atriz do musical New York, New York, ao lado de Robert de Niro, em 1977, garantiu que a França é sua segunda casa. "Há uma parte de mim que só está satisfeita quando estou na França (...), Paris é meu país".