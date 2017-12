Liza Minnelli interpreta clássicos em Moscou A cantora Liza Minnelli, de 60 anos, apresentou nesta quarta-feira seu mais recente trabalho na festa de uma emissora de rádio em Moscou, em sua primeira atuação na Rússia desde 1997. Liza interpretou dez canções, entre elas seus clássicos Cabaret, New York, New York e Money, Money. O repertório contou também com músicas de seu trabalho mais recente, Results, reedição de um disco de 1989 gravado junto com o grupo pop britânico Pet Shop Boys e que ficou famoso pelo hit eletrônico Losing my Mind. Minnelli, filha da cantora Judy Garland e do diretor de cinema Vincente Minnelli, atuou para duas mil pessoas no hotel Moscow Country Clube.