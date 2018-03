Liza Minnelli diz que o auge de sua carreira ainda está por vir

"Eu sou uma Minnelli, então sempre há alguma coisa para fazer", disse ela em entrevista, acrescentando que o auge de sua carreira ainda estava por vir.

"Eu vou pensar em alguma coisa. Eu sempre penso".

Minnelli subiu ao palco pela primeira vez aos três anos de idade. Seu último sucesso foi o show da Broadway "Liza's at the Palace...!", que ganhou um Tony neste ano e foi filmado para a televisão.

Filha de gerações de artistas, a carreira de Liza inclui cinema, televisão, teatro e shows em clubes noturnos.

O prêmio para "Liza's at the Palace...!" foi mais pessoal, disse ela, porque foi uma homenagem em parte a sua madrinha, a atriz Kay Thompson, já falecida.

"É duro quando você tem uma vida inteira de memórias, pensar em que histórias contar, e como contá-las", disse Liza de Kay, cujo show inspirou o segundo ato de "Liza's at the Palace...!"

Tendo ganhado dois prêmios Tony, em 1965 e 1984, e um prêmio especial em 1974, Liza Minnelli não é estranha aos palcos da Broadway. Mas ir parar há quase um ano no Palace Theatre, o pilar do vaudeville da Broadway, foi uma surpresa, disse ela.

"Ninguém pensou que terminaríamos no Palace, nem mesmo eu. Mas eu fiquei tão apaixonada por esse show, e por minha madrinha, fazendo isso", disse ela.

A artista que sempre tem algo a fazer não pode falar de seu próximo ato --uma aparição na sequência do filme Sex and the City--, dizendo apenas que as protagonistas são "senhoras maravilhosas, elas são realmente talentosas e generosas".

(Reportagem de Jonathan Spicer)