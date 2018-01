Livro 'Nós Duas' se debruça sobre o amor que ousou dizer seu nome na canção brasileira

A questão de gênero sexual (seja de modo explícito ou velado na composição, na interpretação ou na atitude) é um dos pontos menos esclarecidos em análises críticas ou acadêmicas sobre a canção brasileira. Esse é um dos tópicos mais relevantes que Renato Gonçalves, mestre em Filosofia e graduado em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo, explora no livro Nós Duas – As Representações LGBT na Canção Brasileira.

O livro será oficialmente lançado nesta quinta, 6, com participação do autor, da cantora e compositora Marina Lima e do professor Ferdinando Martins num debate aberto ao público, a partir das 19 horas, na Casa de Cultura Japonesa (Av. Prof. Lineu Prestes, 159, Cidade Universitária). Nos próximos sábados, dias 8 e 15, às 14 h, Gonçalves realiza oficinas sobre o tema no Museu da Diversidade Sexual (Rua do Arouche, 24 - Piso mezanino da Estação República do metrô). O livro não será vendido, mas distribuído para ONGs e bibliotecas, além de ter o download grátis disponível no site http://www.nosduaslgbt.com.br.

A onda de artistas e bandas surgidas nos últimos anos – como Liniker, Johnny Hooker, Jaloo, As Bahias e a Cozinha Mineira, Verônica Decide Morrer, entre outros –, que expõem a sexualidade a romper padrões com as múltiplas identidades de gênero como componente indissociável da música, de forma libertária, é uma novidade patente para um determinado público jovem que se identifica com seus ídolos, como reconhece o autor. “Esses artistas da nova geração são reflexos do fluxo de discussão sobre gênero que se abriu de uns dez anos para cá”, diz Gonçalves.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As conquistas dentro do universo da canção, no entanto, vêm de longa data – e esse panorama histórico, traçado desde a esquecida cantora e compositora Tuca (1944-1978) e o choque da androginia dos Secos & Molhados, até uma gravação recente de Elza Soares, é o foco da análise de Gonçalves, à luz da sociologia, da filosofia, da antropologia e da psicanálise. Como ressalta o musicólogo Walter Garcia na introdução de Nós Duas, “canções populares-comerciais estão de tal modo presentes no dia a dia das culturas brasileiras que é não é fácil trabalhá-las de forma crítica”.

Gonçalves faz uso da música como produto de consumo para refletir sobre o comportamento em torno dela. “Partindo das canções, procurei, como venho fazendo nas outras atividades acadêmicas, discutir assuntos históricos e sociais, que estão na canção, mas não se limitam a ela. É como um retrato da trajetória da questão do Brasil”, afirma o autor.

O livro não é um glossário de composições sobre o tema, nem se presta a alimentar a mídia sensacionalista, tão ávida por “entregar” quem não segue a linha heteronormativa (expressão bastante usada pelo autor). Gonçalves se concentra em 30 canções pontuais – entre elas, Mesmo Que Seja Eu (Erasmo Carlos/Roberto Carlos), Rubens (Mario Manga), De Pés no Chão (Rita Lee), Homem (Caetano Veloso) e Geni e o Zepelim (Chico Buarque) – para compor um panorama histórico, dividido em blocos temáticos como a canção e a representação dela, a censura e a linguagem, a fantasia e a realidade, o público e o privado no show biz.

Como autora e intérprete, Marina Lima é uma das mais citadas por ele, que se concentrou num período da “canção popular-comercial” a partir da década de 1970. O título Nós Duas foi inspirado nas letras de duas canções, Bárbara (Chico Buarque/Ruy Guerra), que foi censurada em 1973, e em Lizete (Kiko Dinucci/Jonathan Silva), gravada por Ná Ozzetti em 2013.

O assunto não se esgota nas páginas do livro, tanto que Gonçalves segue com outro projeto nessa linha, um estudo comparativo entre a década de 1990 (com foco em Adriana Calcanhotto, Cássia Eller e Zélia Duncan) e o movimento atual. “São dois paradigmas muito diferentes de circulação, produção e consumo de música desse gênero”, acrescenta.

NÓS DUAS

Autor: Renato Gonçalves

Lançamento: Casa de Cultura Japonesa. Av. Prof. Lineu Prestes, 159, Cid. Univ. Quinta, às 19h.