Victor Maymudes conheceu Bob Dylan no Greenwich Village (Nova York) no início dos anos 1960 e por alguns anos trabalhou como gerente de turnê do cantor, função que também desempenhou nos anos 1980 e 1990. De acordo com a editora, o livro deve incluir o relato de Maymudes sobre a vida na estrada com Dylan, o primeiro encontro do músico com os Beatles, seu romance com Joan Baez e outros casos.