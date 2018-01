Liverpool abre seu primeiro hotel temático dos Beatles

A cidade de Liverpool, berço dos Beatles, vai ganhar seu primeiro hotel temático contando a história do quarteto musical. O hotel A Hard's Day Night (em referência a uma das músicas mais conhecidas da banda) acaba de ficar pronto e deve ser inaugurado no dia 1º de fevereiro, para aproveitar as comemorações na cidade, escolhida a capital européia da cultura em 2008. O hotel-boutique, de 4 estrelas, vai contar com 110 quartos, todos decorados individualmente com fotos e peças que contam a história dos Quatro Fabulosos (Fab Four, em inglês), como o grupo é conhecido na Grã-Bretanha. Ele inclui quartos de luxo e super luxo, além de duas coberturas, as suites Lennon e McCartney. Na suíte Lennon, um piano de cauda branco vai homenagear o músico. História O hotel foi montado em um edifício antigo, construído em 1884 com projeto assinado por Thomas C. Clarke e protegido pelo patrimônio nacional. Ele fica próximo ao icônico Cavern Club, na região da cidade conhecida como o "Quarteirão dos Beatles". O hotel vai ter ainda dois restaurantes e dois bares e pretende contar a história do quarteto, através de objetos de arte e decoração encomendados especialmente para o prédio. Um dos restaurantes será ambientado com inspiração na capa de Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, e um dos bares terá tema indiano, para refletir o tempo em que a banda passou no país. "Este foi, certamente, um projeto interessante de várias formas", disse à revista especializada Design Week Simon McCarthy, o diretor de criação da Design LSM, a empresa contratada para realizar o projeto. "Nós queríamos que fosse mais do que apenas os Beatles. Como era uma indústria tão grande, queríamos incluir mais aqueles que estavam envolvidos com a banda. A idéia inicial não era fazer só um hotel temático - não queríamos que fosse como a Disneilândia", disse ele. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.