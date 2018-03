Live Nation negocia contrato com Shakira A popstar de música latina Shakira estaria negociando com a promotora de concertos Live Nation um contrato que incluiria turnês, merchandising e gravações, segundo pessoas bem informadas sobre as negociações. A cantora colombiana, cujo sucesso de 2006 "Hips Don't Lie" foi No. 1 nos Estados Unidos, deve fechar um contrato multimilionário com a Live Nation até o final do ano, após meses de negociações. O New York Post anunciou na terça-feira que o contrato, do tipo conhecido como "360 graus", pode valer 70 milhões de dólares. Mas uma pessoa próxima à artista disse que o valor deve ser superior a isso, devido ao sucesso recente da cantora em suas turnês. A estratégia da Live Nation consiste em ampliar seus negócios para além da gestão das turnês, oferecendo também gravação, merchandising, vendas de ingressos e outros serviços que tradicionalmente eram realizados por empresas diferentes. A Live Nation já tem uma relação com Shakira em suas turnês, tendo administrado a parte americana de sua turnê "Oral Fixation" no ano passado. De acordo com fontes familiarizadas com a turnê, ela rendeu mais de 100 milhões de dólares. Os direitos de gravação de Shakira pertencem atualmente ao selo Epic Label, da Sony BMG Music Entertainment. A cantora de 31 anos, que já vendeu mais de 50 milhões de álbuns em todo o mundo, ainda precisa produzir dois álbuns em estúdio -- um em inglês e outro em espanhol -- pelo contrato com a Epic, além de um álbum de seus maiores sucessos. No ano passado a Live Nation assinou um contrato semelhante de 360 graus com Madonna, válido por mais de dez anos e valendo 120 milhões de dólares. A empresa também fechou contratos com a banda irlandesa U2 e o rapper Jay-Z.