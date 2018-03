Live Nation e U2 fecham acordo de merchandising por 12 anos A Live Nation anunciou na segunda-feira que assinou um contrato global de 12 anos para controlar os direitos de merchandising, digitais e de marca da banda irlandesa U2, além de continuar a administrar suas turnês, como já faz agora. O contrato com o U2, uma das maiores bandas de rock do mundo, foi selado cinco meses apenas depois de a Live Nation ter anunciado a formação de uma parceria com a popstar Madonna, abrangendo inclusive os cobiçados direitos sobre suas gravações. Mas a Live Nation disse que o U2 vai dar continuidade a seu relacionamento de longa data com a Universal Music, do conglomerado de mídia francês Vivendi, que cobre suas gravações e a publicação de suas canções. A empresa não revelou os termos financeiros do contrato com o U2. O contrato com Madonna, que incluiu os direitos sobre suas gravações, foi estimado em 120 milhões de dólares ao longo de dez anos, incluindo um compromisso da artista de criar três álbuns depois do último que fizer com sua gravadora atual, a Warner Music Group. A Live Nation, que administra as turnês do U2 há mais de 20 anos, vem ampliando seu modelo de negócios para desenvolver relacionamentos mais profundos e abrangentes com artistas, cobrindo mais que suas turnês. A parceria com o U2 vai incluir direitos de merchandising e licenciamento, patrocínios, alianças estratégicas, direitos digitais, Web sites, fã-clubes e outros serviços de marketing e criativos. Michael Cohl, presidente do conselho da Live Nation, disse que o novo modelo vai ajudar a empresa a aumentar suas margens de lucro. Analistas dizem que as turnês e as vendas de ingressos tradicionalmente são negócios com baixas margens de lucros. As tentativas da Live Nation de diversificar seus negócios e atrair artistas ligados a selos musicais se dão num momento em que os maiores selos também procuram reinventar seus negócios e controlar os direitos sobre turnês, músicas digitais e merchandising de seus artistas. As empresas de música estão ansiosas para substituir as receitas perdidas pela queda nas vendas de música gravada. Os fãs andam comprando menos CDs e não vêm comprando música digital suficiente para compensar a perda. As maiores gravadoras já começaram a assinar com alguns artistas contratos chamados de 360 graus, cobrindo, além das gravações, a publicação musical, turnês, direitos digitais e outros. Cohl disse que sua firma vai centrar seus esforços na contratação de outros grandes artistas, em lugar de desenvolver negócios novos, como um selo musical tradicional ou editora musical. "Nossa intenção é trabalhar com artistas que já estejam fazendo sucesso, ou que estejam a caminho de fazer sucesso", disse ele. A Live Nation disse que sua nova estratégia vai incluir também seu site LiveNation.com, que, segundo Cohl, visa tornar-se o maior portal musical na Web, através de um misto de venda de ingressos, vendas de produtos ligados aos artistas, fã-clubes e outros.