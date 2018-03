Little Joy volta a celebrar a amizade no Via Funchal

Se a banda Little Joy fizesse nesta sexta, 14, na Fundição Progresso (Rio de Janeiro), e no sábado, 15, no Via Funchal, exatamente o mesmo show que apresentou no início do ano, em São Paulo, já valeria o ingresso. Na ocasião, a banda formada por Rodrigo Amarante (guitarra/vocais/teclado), Fabrizio Moretti (guitarras/vocais), Binki Shapiro (vocais/teclado), Todd Dahlhoff (baixo), Matt Borg (guitarra) e Matt Romano (bateria) fez três apresentações curtas e lotadas na Clash. Desta vez, o grupo volta ao Brasil para tocar em grandes casas, com poucas, mas promissoras novidades.

Além de mostrar todas as músicas do álbum de estreia, o Little Joy apresentará duas novas composições - feitas nas duas últimas semanas, em Nova York -, que ainda nem título receberam, e mais dois covers: a balada "Midnight Voyage", da banda The Mamas and The Papas, e a imagética e realista "Procissão", de Gilberto Gil, lembrando o arranjo feito pelos Mutantes em 1968, que já vinha sendo executada brilhantemente pelo Little Joy na turnê deste ano pelos Estados Unidos, México e Europa. Diferente dos shows de janeiro e fevereiro, a banda será acompanhada desta vez por um naipe de metais, que tocará frases que foram gravadas no disco, mas não vinham sendo feitas ao vivo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na abertura do show, mais uma novidade. Além da banda The Dead Trees, a mesma que tem acompanhado o Little Joy nas exibições pelo exterior, quem sobe ao palco é o cantor e compositor nova-iorquino Adam Green, cujo próximo disco, que será lançado em breve, foi coproduzido por Rodrigo Amarante. "É o melhor que o Adam já fez. Quem produziu foi o Noah (Georgeson, produtor do álbum do Little Joy e dos dois últimos trabalhos do americano Devendra Banhart). Eu me considero um coprodutor passageiro, pois não participei das gravações o tempo inteiro", diz Amarante.

O grupo, que tocou na noite de ontem em Porto Alegre, começou a se apresentar em pequenos bares pelos Estados Unidos, com cada integrante carregando seus instrumentos e colaborando na montagem dos minúsculos palcos e na passagem de som, como se fossem amadores. Agora, eles têm a chance de mostrar que as canções leves e amenas do primeiro disco são grandes demais para ficarem confinadas a botecos e baladas do interior norte-americano, e que podem ser aplaudidas em uma casa de shows brasileira com capacidade para 6 mil espectadores, como a Via Funchal.

Público fiel a banda já tem, não por ter como apelo a presença em sua formação dos cariocas Amarante e Moretti, que anteriormente tocavam em grupos seguidos por legiões de fãs, como Los Hermanos e The Strokes, respectivamente, mas sim pelo fato de terem composto canções despretensiosas para expressar o motivo de sua união: uma sincera celebração entre amigos.

Little Joy

Onde: Via Funchal (6 mil lugares). Rua Funchal, 65, Vila Olímpia, telefone 2198-7718.

Quando: Sábado, 15, às 22 horas

Quanto: de R$ 100 a R$ 180