Litígio sobre a canção 'Parabéns a Você' chega ao fim

Parabéns a Você, uma das canções mais conhecidas do mundo, está prestes a se tornar de domínio público, após longas disputas legais.

A empresa americana Warner/Chappell Music aceitou pagar US$ 14 milhões depois de um acordo para pôr fim a um litígio sobre os direitos autorais da canção, que se arrastava há anos.

A disputa começou em 2013, depois que um grupo de cineastas processou a Warner Chappell, a produtora musical da companhia privada Warner Music Group, que exigia o pagamento dos direitos autorais sobre a música. Em setembro passado, um juiz já havia determinado que as pretensões da Warner/Chappell não eram legítimas.

O acordo, divulgado em um tribunal de Los Angeles, terminará com as demandas da companhia sobre a propriedade da canção.

"Ao declarar que a canção passa a ser de domínio público, o acordo terminará com mais de 80 anos de incerteza a respeito da disputa pelos direitos autorais", afirma o texto do tribunal federal de Los Angeles.

O acordo ainda precisa da aprovação de um juiz. É muito provável que seja concluído, já que ambas as partes concordaram. Uma vez anunciada a sentença, Parabéns a Você será de domínio público.

A canção é atribuída a Patty Hill, um instrutor de pré-escola do final do século XIX nascido no estado de Kentucky e a sua irmã Milfred, mas os demandantes dizem que a melodia surgiu muito antes.