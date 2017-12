Lista prevê as revelações da música brasileira para 2015

O serviço de música por streaming sueco Spotify, no Brasil desde o primeiro semestre de 2014, preparou uma lista com as principais apostas a revelação da música brasileira para 2015. O resultado, divulgado em primeira mão pelo Estadão,aponta para nomes como Dônica, Suricato e a rapper Lurdez da Luz.

A lista anual Spotlight chegou ao País nesta sexta-feira, 12. No exterior, por exemplo, ela já apontou o crescimento de popularidade de artistas que definitivamente se destacaram no passado, como Lorde e FKA Twigs.

No Spotlight brasileiro há espaço para artistas que vão do trap, como Tropkillaz, ao sertanejo de Lu & Robertinho. Há espaço para bandas indies nacionais, como Dônica, Maglore, Supercombo e Aldo, The Band. O hip hop é destaque com Lurdez da Luz e Rael. Suricato, banda que disputou o programa Superstar, da TV Globo, também é apontada como promessa para 2015.

O Spotlight reúne informações com base de dados do Spotify Viral Chart com especialistas da empresa. Confira a seguir a lista completa para 2015:

Dônica

Lurdez da Luz

Suricato

Tropkillaz

Aldo

Maglore

Rael

Supercombo

Dilsinho

Lu & Robertinho

João Gabriel

Rachid Camargo

Ouça (e conheça) os artistas que devem ser destaque em 2015, de acordo com o Spotify: