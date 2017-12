Lista dos ganhadores da oitava edição do Grammy Latino O dominicano Juan Luis Guerra foi o grande vencedor da oitava edição do Grammy Latino, ganhando os cinco prêmios para os quais havia sido indicado. Entre os brasileiros, o destaque foi Caetano Veloso. Ele foi o premiado nas categorias Melhor Álbum de cantor-Compositor ("Cê") e Melhor Canção Brasileira ("Não me arrependo"). O maestro John Neschling, diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, dividiu com a cantora Montserrat Caballé o prêmio de Melhor Álbum Clássico. A lista definitiva dos ganhadores da oitava edição do Grammy Latino é a seguinte: Melhor álbum de cantor-compositor: "Cê", de Caetano Veloso Álbum do ano: "La llave de mi corazón", de Juan Luis Guerra Melhor álbum de merengue: "La llave de mi corazón", de Juan Luis Guerra Melhor canção: "La llave de mi corazón", de Juan Luis Guerra Melhor canção tropical: "La llave de mi corazón", de Juan Luis Guerra Gravação do ano: "La llave de mi corazón", de Juan Luis Guerra Melhor álbum cristão em português: "Caminho de milagres", de Aline Barros Melhor álbum de samba: "Acústico MTV 2 Gafieira", de Zeca Pagodinho Melhor álbum música popular brasileira: "Ao vivo", de Leny Andrade e Cesar Camargo Mariano Melhor álbum de música romântica: "Eternamente Cauby Peixoto-55 anos de carreira", de Cauby Peixoto Melhor álbum rock brasileiro: "Acústico MTV", de Lobão Melhor álbum de música regional ou de raízes brasileiras: "Balé mulato ao vivo", de Daniela Mercury Melhor canção brasileira: "Não me arrependo", de Caetano Veloso Melhor álbum de música clássica: empate entre "Beethoven abertura consagração da casa sinfonia nº 6", de John Neschling, e "La canción romántica española", de Montserrat Caballé Melhor álbum vocal pop masculino: "MTV Unplugged", de Ricky Martin Melhor vídeo musical versão longa: "MTV Unplugged", de Ricky Martin Melhor álbum vocal pop duo ou grupo: "El mundo se equivoca", de La Quinta Estación Melhor álbum vocal pop feminino: "Yo canto", Laura Pausini Melhor vídeo musical versão curta: "Ven a mi casa esta Navidad", de Voz Veis Melhor álbum flamenco: "Techarí", de Ojos de Brujo Melhor álbum de jazz latino: "Rumba palace", de Arturo Sandoval Melhor álbum de salsa: "Arroz con habichuela", de El Gran Combo de Puerto Rico Melhor álbum de rock vocal: "El mundo cabe en una canción", de Fito Páez Melhor álbum de rock vocal duo ou grupo: "Kamikaze", de Rabanes Melhor canção de rock: "La excepción", de Gustavo Cerati Melhor canção alternativa: "Me llaman Calle", de Manu Chao Melhor álbum de música alternativa: "Oye", de Aterciopelados Melhor álbum banda: "Desatados", de Los Horóscopos de Durango Melhor álbum nortista: "En vivo", de Michael Salgado Melhor álbum música urbana: "Residente o visitante", de Calle 13 Melhor canção urbana: "Pal norte", de Calle 13 e Orishas Melhor novo artista: Jesse & Joy Melhor álbum instrumental: "The enchantment", de Chick Corea & Belá Fleck Melhor álbum folclórico: "Un fuego de sangre pura", de Los Gaiteros de San Jacinto de Colômbia Melhor álbum de tango: "Te amo tango", de Raúl Jaurena Melhor álbum cristão em espanhol: "Alegría", de Marcos Witt Melhor álbum de música latina para crianças: "Cómo se llega a Belén", de Voz Veis Melhor álbum de cumbia/vallenato: "Son... para el mundo", de Jorge Celedón y Jimmy Zambrano Melhor álbum tropical contemporâneo: "Fuzionando", de Oscar D'León Melhor álbum tropical tradicional: "Románticos de ayer, hoy y siempre", de Bobby Cruz Melhor álbum rancheiro: "Enamorado", de Pepe Aguilar Melhor álbum grupero: "Sólo pienso en ti", de Grupo Bryndis Melhor álbum texano: "Evoluciones", de Los Palominos Melhor canção regional mexicana: "A las escondidas", de Freddie Martínez Melhor produtor do ano: Sebastián Krys Melhor projeto gráfico: "Los vallenatos de Andrés", de Catalina Díez Melhor engenharia de gravação: "La llave de mi corazón", de Allan Leschhorn, Luis Mansilla y Ronnie Torres.