Lista consagra as 25 canções de Natal mais populares nos EUA

A Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores (ASCAP) publicou nesta quarta-feira, 14, a lista das 25 melhores canções de Natal da história, dominada pela dupla britânica Eurythmics, com sua versão do clássico de 1934 Winter Wonderland. A ASCAP, maior organização do mundo na gestão de direitos autorais, com um catálogo de mais de 8,5 milhões de canções, levou em conta as gravações mais ouvidas nos Estados Unidos nos últimos cinco anos. Com base nos dados de mais de 2.600 emissoras de rádio em todo o país nos últimos cinco anos, a ASCAP anunciou que Winter Wonderland é a canção natalina mais difundida. Escrita por Felix Bernard e Richard Smith em 1934, o tema, no entanto, foi modernizado na versão de Annie Lennox e Dave Stewart gravaram em 1989. Nat King Cole, com The Christmas Song; The Pretenders, com Have Yourself a Merry Little Christmas; Bruce Springsteen, com Santa Claus is Coming to Town; e Bing Crosby, com White Christmas fecham os cinco primeiros postos da lista. O clássico popularizado por Bing Crosby é a canção de Natal com mais versões da história, segundo a ASCAP. A entidade registra mais de 500 gravações do tema, em diversos idiomas. Elvis Presley surge com Blue Christmas e Here Comes Santa Claus. Bob Geldof emplacou a beneficente Do they know It's Christmas?, Kenny G entrou com Silver Bells. O ex-beatle Paul McCartney comparece na lista com a canção Wonderful Christmas Time, que compôs em 1979.