Lisa Stansfield, a princesa das rádios 'descoladas', desembarca em SP

O nome Lisa Stansfield, a princípio, pode até parecer estranho. Tal desconhecimento, no entanto, cai por água abaixo quando a princesa das rádios 'descoladas' do Brasil exibe seu vasto repertório de hits pops que marcaram a geração dos anos 1990. “O show terá um set variado. Nem eu me lembrava que tinha tantos sucessos. Tentarei mesclar as músicas para não deixar de fora coisas importantes para os fãs”, diz a cantora britânica em entrevista ao Estado. Lisa retorna a São Paulo, para uma única apresentação, nesta quarta-feira, 21, no Espaço das Américas.

A inglesa foi um dos destaques da segunda edição do Rock in Rio, em 1991. “Aquilo marcou minha carreira. Tenho boas recordações. Foi justamente a noite que conheci o Prince (morto em abril deste ano) e pude conversar com ele pela primeira vez”, lembra. Prince também fez um show histórico para milhares de fãs no estádio do Maracanã. “Ele era genial. Alguém que eu podia chamar de amigo”, lembra.

A dona do hit All Around the World chegou a ficar três anos sem lançar um disco de inéditas e retomou em 2004, com The Moment. “Depois daquele período, adquiri mais confiança. Acho que o segredo de uma longa e intensa carreira é não ouvir todo mundo”, complementa.

Apesar do show dançante, Lisa, que acaba de completar 50 anos, mantém o vozeirão intacto. Com canções enérgicas, poucos serão os momentos de calmaria na performance desta quarta-feira. “Garanto que ninguém vai ficar parado ou sentado por um período muito longo. Até porque minha música exige a participação de todos”, brinca a britânica.

Revelações. Sobre o embaraçoso episódio em que ela aparece supostamente alcoolizada durante uma entrevista ao vivo à BBC, em abril, quando falava sobre a morte do cantor Prince, Lisa é enfática. “Foi muito estranho ouvir isso das pessoas. Só relatava abertamente a minha relação com o Prince, que havia acabado de morrer. Estava muito triste com aquilo tudo. Citei o bastidor de uma história engraçada sobre nós de forma natural e descontraída. Não sei o motivo exato da repercussão gigantesca. Isso já ocorreu outras vezes. É só o meu jeito de me expressar”, conclui.

LISA STANSFIELD

Espaço das Américas. Rua Tagipuru, 795, Barra Funda. Telefone: 3864-5566. Quarta, 21, às 22h.

R$ 100 a R$ 460.