Lisa Marie Presley busca raízes sulistas em novo álbum

"Nada foi planejado ou artificial de qualquer maneira, e o que saiu foi um disco muito orgânico, que sempre esteve dentro de mim, e do qual me orgulho incrivelmente", disse a artista em nota na segunda-feira.

Filha única do falecido astro do rock Elvis Presley, Lisa Marie lançou-se na carreira musical em 2003, com o álbum "To Whom It May Concern", seguido por "Now What", de 2005. Ambos alcançaram os "top 10" na parada Billboard 200.

O novo trabalho teve a mão do premiado produtor country T Bone Burnett, que ficou curioso por trabalhar com "a filha de um revolucionário artista da música norte-americana".

"O que eu ouvi foi honesto, cru, sem afetação e cheio de alma. Acho que o pai dela se orgulharia. Quanto mais eu ouvia as canções, mais via nela uma artista profunda", disse Burnett em nota.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Presley contou que passou por uma crise criativa, e depois disso escreveu as canções durante oito meses, na Inglaterra, trabalhando com artistas como Richard Hawley, da banda Pulp, e Fran Healy, do Travis.

(Por Piya Sinha-Roy)