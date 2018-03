Lionel Richie recebe ídolos country em seu novo álbum

"Eu pegava as letras das músicas e eles falavam: 'O que é isso?'. Eu dizia: 'São as letras'", contou Richie, fingindo surpresa, e em seguida sorrindo. "Eles diziam: 'Ah, não, cara. Eu conheço isso. Canto desde 1983 ou 87'. Alguém chegou a dizer: 'Canto essas músicas desde que eu estava no primário'", contou Richie.

"E eu fiquei, tipo: 'Muito brigado, eu não precisava ouvir isso'", completou à Reuters o artista de 62 anos, sobre as regravações de alguns sucessos da sua carreira com nomes como Kenny Chesney, Blake Shelton, Jason Aldean, Willie Nelson e Little Big Town.

"Tuskegee", que será lançado oficialmente na próxima segunda-feira, traz o cantor Lionel Richie e 13 astros da música country cantando alguns dos principais sucessos de Richie na década de 1980, como "Hello", "Stuck On You" e "All Night Long".

(Reportagem de Vernell Hackett)