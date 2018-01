Lionel Richie lançará disco de duetos country em março

SÃO PAULO - Lionel Richie vai lançar um disco de parcerias com artistas country no final de março, informou o site da revista norte-americana Rolling Stone. Treze duetos farão parte do álbum, com nomes como Tim McGraw, Willie Nelson, Rascal Flatts e Shania Twain.

Entre as canções, releituras de clássicos da carreira de Lionel Richie, como Say You, Say Me e Hello devem fazer parte do novo trabalho, previsto para 27 de março. Alguns trechos das versões criadas para o disco estão disponíveis no site oficial do cantor.

Um show especial com o repertório e participações especiais será exibido por uma rede de televisão americana em abril.

Lionel Richie nasceu na cidade de Tuskegee, no Alabama, estado do sul dos Estados Unidos, considerado 'caipira', onde cresceu e aprendeu sobre música. O último disco do cantor foi lançado em 2009.