Lionel Richie fará turnê no Brasil em março de 2016

Foi anunciado nesta segunda-feira, 16, que o cantor americano Lionel Richie fará uma turnê no Brasil no ano que vem. Ele toca no Teatro Positivo, em Curitiba, no dia 6 de março; na HSBC Arena, no Rio, no dia 8 de março; e no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no dia 9 de março. Ainda não foram divulgadas informações sobre início da venda de ingressos nem valor das entradas.

Considerado um ícone do soul, do funk e do R&B, Lionel Richie, de 66 anos, escreveu sucessos como Truly, All night long, You are, Dancing on the ceiling e Endless love, esta última em dueto com Diana Ross.

Lionel Richie já vendeu mais de 100 milhões de discos e ganhou um Oscar e quatro Grammy. O músico fez parte do grupo The Commodores, dos sucessos Easy, Still e Three Times a Lady. Em fevereiro de 2016, ele vai ser homenageado como Personalidade do Ano na próxima edição da cerimônia do Grammy, que serão entregues em Los Angeles.