Linkin Park homenageará Chester Bennington com show em Los Angeles

O Linkin Park prestará uma homenagem a seu vocalista, Chester Bennington, com um show especial no legendário Hollywood Bowl de Los Angeles no próximo dia 27 de outubro, informou a banda nesta segunda-feira, 18, em sua página oficial no Facebook.

Líder e vocalista do Linkin Park, uma das bandas de rock mais populares dos Estados Unidos nas duas últimas décadas, Bennington se suicidou no último dia 20 de julho em Los Angeles aos 41 anos.

Os seus companheiros de banda se apresentarão no dia 27 de outubro em um tributo especial no qual contarão com a colaboração de diferentes artistas e amigos.

No seu comunicado, o Linkin Park prometeu que será "uma noite inesquecível de música para honrar o homem que comoveu tantas pessoas no mundo todo".

O Linkin Park também divulgou hoje o clipe oficial da música "One More Light", do seu disco homônimo lançado este ano, e no qual as imagens de Bennington são as protagonistas.

Bennington teve problemas com as drogas e o álcool durante anos e confessou em várias ocasiões ter considerado suicidar-se após ter sido abusado por um adulto quando era criança.

O cantor também tinha uma relação muito próxima com Chris Cornell, o vocalista da banda Soundgarden, que também se suicidou no último mês de maio.

