O Linkin Park está trabalhando em um novo álbum. Em sua conta no Instagram, a banda postou uma foto do vocalista Chester Bennington no estúdio. A imagem traz a frase: "De volta ao trabalho esta semana". Hunting Party, o último disco do grupo, foi lançado em 2014. No ano passado, a banda foi a principal atração musical da Blizzcon 2015.

