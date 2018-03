Liniker é a atração desta semana no 'Estadão + Música'

A cantora Liniker é a convidada desta semana do Estadão + Música. Atração do Lollapalooza, ela conversa ao vivo com o repórter João Paulo Carvalho para falar sobre sua participação no festival.

+++ Crítica: Liniker só nos deixa uma saída: implodirmos todos os gêneros

A banda Liniker e os Caramelows estourou em 2015 com a música Zero. Formado em Araraquara, no interior de São Paulo, o grupo já excursionou pela América Latina, fazendo shows em Bogotá e Medellín, na Colômbia.

+++ Liniker e os Caramelows, revelação nacional, lançam disco de estreia sem medo de falar de amor

Em 2017, eles tocaram nos Estados Unidos e na Europa. Foram, ao todo, 12 apresentações, que passaram por França, Alemanha, Inglaterra, Portugal e Espanha, entre eles, o Festival Primavera Sound em Barcelona.

+++ Com gritos de 'Fora, Temer', Liniker abre os trabalhos da Virada Cultural

A banda é formada por Renata Éssis (backing vocals), Marja Lenski (percussão), Rafael Barone (baixo), William Zaharanszki (guitarra), Péricles Zuanon (bateria), Fernando TRZ (teclados), Graziella Pizani (trompete) e Eder Araújo (saxofone).

Na segunda quinzena de março, Liniker lançou a música Lava nas plataformas digitais (ouça mais abaixo). A canção deve integrar o próximo disco da artista, que terá patrocínio da Natura Musical.

+++ Show triunfante de Liniker, desconstrução de gêneros e gritos de 'Fora, Temer' marcam Vento Festival

A faixa foi originalmente gravada no Estúdio Canoa pelo produtor Guilherme de Jesus e coproduzida por Maurício Fleury. Um lyric video com a letra da música foi lançada junto com a faixa, que faz parte da divulgação.

O bate-papo ao vivo com Liniker será transmitido ao vivo, às 15h, no Facebook do Cultura do Estadão. Participe, mande sua pergunta.