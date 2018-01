Line-up completo do Skol Beats vaza na internet O site de música eletrônica www.rraurl.com divulgou hoje todo o line-up do festival Skol Beats 2006, que ainda não está oficialmente confirmado. O line-up, no entanto, é o definitivo, segundo o Arte & Lazer apurou. Além do Prodigy, já confirmado, estão na lista a bela DJ italiana Mistress Barbara, que define seu trabalho como "drummy funky techno", e o LCD Soundsystem, combo musical encabeçado pelo inglês James Murphy (cérebro do projeto em estúdio), mas que ainda tem Pat Mahoney (bateria); Nancy Whang (teclado e vocais), Tyler Pope (baixo) e Phil Mossman (guitarra, percussão, teclados e vocais). SKOL STAGE Prodigy LCD Soundsystem The Bays Spitfire (live) DJ Patife & Bocato Big Band feat CLEVELAND WATKISS Drumagick Live Gui Boratto (Live PA) Julio Torres presents Crossover (Live) feat. Amon Lima Renato Cohen (Live) Plump DJs Mistress Barbara Renato Lopes Gil Barbara Renato Ratier Anderson Noise & Mau Mau THE END Svën Vath Tiga Loco Dice Timo Maas Fabricio Peçanha Murphy Gu Techjun Hopper DJ MAGAZINE Armin Van Buuren Gabriel & Dresden Steve Angello Martin Solveig Dj Mora Gabo Vitor Lima Mario Fischetti Carlo Dall?anese TENDA DJ MARKY & FRIENDS DJ Hype Andy C Makoto Bad Boy Orange DJ Marky Dj Patife DJ Andy César Peralta & Beto Dogface Roots Bungle Hosted by: EKSman Stamina MC Dynamite MC MC Lucky TRIBE D-Nox & Beckers Astrix Pedra Branca Rica Amaral Lívia Rodrigo Leal Marcelo VOR Rafael Dahan Wrecked Machines Du Serena