Limp Bizkit cancela shows no Brasil

SÃO PAULO - A assessoria do Via Funchal informou nesta segunda-feira, 18, que foi cancelado o show do Limp Bizkit previsto para o próximo dia 22. O vocalista da banda, Fred Durst, se recupera de uma torção no pescoço durante uma apresentação em Varsóvia. O show previsto para o dia 24, em Belo Horizonte (MG), também não acontecerá, assim como todos os outros previstos para a leg latino-americana da turnê.

Quem comprou entradas para o show em São Paulo poderá ter o dinheiro ressarcido, a partir do dia 22, nas bilheterias da Via Funchal, mediante apresentação do ingresso original. As bilheterias abrem de segunda a domingo, das 12h às 22h.

As pessoas que estão fora de São Paulo podem enviar os ingressos pelos Correios, para que seja feito o depósito em conta-corrente (identificando banco, agência, conta, favorecido e telefone de contato) como segue:

VIA FUNCHAL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua Funchal, 65 - Vila Olímpia - SÃO PAULO/SP - CEP: 04551-060

At.: Sr. Fábio Gonçalves

Aos que adquiriram ingressos pelo site do Via Funchal na internet e ainda não retiraram as entradas, a casa de shows informa que a transação será estornada automaticamente, e o crédito será lançado na fatura pelas administradoras de cartões.