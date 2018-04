A inglesa Lily Allen faz show nesta quarta, 16, na cidade, com a turnê de lançamento do seu novo álbum, ‘It’s Not Me, It’s You’, o segundo da carreira.

No repertório, além de novos trabalhos, como ‘The Fear’, figuram sucessos do primeiro CD, ‘Alright, Still’ (2006), como ‘Smile’.

Via Funchal: Rua Funchal, 65, 2198-7718. 22h. R$ 150 a R$ 280. 12 anos.