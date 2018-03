A cantora britânica Lily Allen está grávida de seu primeiro filho, fruto de sua relação com Ed Simons, da dupla The Chemical Brothers. O porta-voz do casal confirmou hoje que Allen, de 22 anos, está "entusiasmada" por ter ficado grávida de Simons, de 37, com quem começou a sair em setembro. O representante pediu à imprensa britânica que respeite a intimidade do casal e esclareceu que não fará nenhum outro comentário a respeito. A cantora apareceu na mídia por meio do MySpace, e em apenas um ano lançou seu primeiro disco, Alright, Still. O porta-voz explicou que a gravidez não atrasará a publicação do segundo álbum de Allen, previsto para 2008.