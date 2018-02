Lily Allen está grávida de líder do Chemical Brothers

A cantora pop britânica Lily Allen anunciou estar grávida do seu primeiro filho, cujo pai é o namorado Ed Simons, um dos dois integrantes da banda de música eletrônica Chemical Brothers. Um assessor do casal disse que ambos estão "obviamente empolgados pela notícia", mas não iriam fazer mais comentários. Lily Allen, de 22 anos, está saindo com Simons, de 37, desde setembro. A cantora é filha do ator britânico Keith Allen e deve lançar o seu segundo disco no ano que vem. O primeiro, Alright, Still, de 2006, tem o maior sucesso da cantora, a canção reggae-pop Smile. "Como a gravidez está num estágio muito, muito inicial, o casal pede à imprensa que respeite a sua privacidade, já que a saúde de Lily e do bebê é a principal preocupação", disse o assessor do casal. No mês passado, a cantora divulgou ter sido diagnosticada com sopro no coração. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.