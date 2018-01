Lily Allen e Lady Gaga, destaque nas indicações ao Brit Awards

Lily Allen, Lady Gaga e a banda Florence and the Machine são os destaques das indicações para o Brit Awards 2010, que serão entregues no próximo dia 16 em Londres, concorrendo em três categorias cada.

Lily Allen, que já obteve três indicações em 2007, mas não ganhou nenhum prêmio com seu trabalho "It's Not Me", concorre nas categorias de melhor álbum britânico, melhor cantora britânica e melhor single britânico com "The Fear".

Já o Florence and the Machine, liderado por Florence Welch, disputa os prêmios de revelação britânica, melhor álbum britânico e melhor cantora britânica.

Friendly Fires, La Roux, JLS e Pixie Lott - estes dois últimos, também com três indicações cada - disputam o prêmio de revelação britânica com Florence.

Já Lady Gaga concorre nas categorias de revelação internacional, melhor álbum internacional e melhor cantora internacional, em que disputa o prêmio com Ladyhawke, Norah Jones, Rihanna e Shakira.

Nesta edição, Robbie Williams, além de concorrer com Calvin Harris, Dizzee Rascal, Mika e Paolo Nutini por o que seria seu quinto prêmio como melhor cantor britânico, receberá um prêmio pelo conjunto de sua obra.

A cerimônia de entrega do Brit Awards terá shows de Lady Gaga, JLS, Kasabian e Florence and the Machine, em dupla com Dizzee Rascal.

Neste ano, o Brit Awards chega ao seu 30º aniversário e dará prêmios para a melhor música e o melhor álbum das últimas três décadas, com obras como "A Rush of Blood to the Head", do Coldplay, "(What's the Story) Morning Glory?", do Oasis, e "Brothers in Arms" do Dire Straits, entre os indicados na última categoria.

