Lily Allen chega em setembro para cantar no Rio e em SP

A estrela pop britânica Lily Allen vai fazer uma única apresentação em São Paulo, no Via Funchal, em 16 de setembro. No dia seguinte ela se apresenta no Rio, na HSBC Arena.

Veja também:

Veja Lily Allen cantando 'The Fear' no youtube

A cantora, conhecida aqui por The Fear, música tocada na novela Cara e Bocas da TV Globo, incluiu o Brasil e a Argentina na turnê de lançamento de seu novo disco, It's Not Me, It's You que circula pela Europa.

Lily já começou bem na carreira, conquistando o primeiro lugar nas paradas britânicas com o single Smile.

Confira abaixo todas as informações sobre as apresentações de Lily Allen no rio de Janeiro e em são Paulo:

SÃO PAULO

Dia 16 de setembro (quarta-feira)

Via Funchal - inicio das vendas dia 29/07.

Abertura da casa: 20h

Horário previsto para inicio do show às 22h

Local: Rua Funchal, 65 - Vila Olímpia

www.viafunchal.com.br

Capacidade: 6.000 lugares

Duração: 120 min.

Classificação Etária: 12 anos

Estacionamento na porta: R$ 25,00 c/manobrista (NETPARK)

Estacionamento VIP (dentro da Via Funchal - vagas limitadas): R$ 30,00 (vendido nas bilheterias e pelo site)

Acesso para deficientes

Preços

Pista Premium (em pé): R$ 280,00

Pista: R$ 180,00

Mezanino: R$ 150,00

Camarote: R$ 250,00

Estudantes tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso em qualquer setor da casa.

Os ingressos de estudantes são vendidos apenas nas bilheterias da Via Funchal.

(11) 2198-7718 (Call Center) - Vendas online: www.viafunchal.com.br

Pontos de venda

Newness (Livros e Revistas) - Av. Yojiro Takaoka, 4528 - Loja 02 - La Ville Mall (Alphaville-Santana do Parnaíba) - Somente Cartões de Crédito (Mastercard, Diners e Visa). Taxa de Conveniência: 18%

FUJJI TURISMO

Rua Tapajós, 33C - Guarulhos - SP (Paralela com Av. Paulo Faccini) - Somente Cartões de Crédito (Mastercard, Diners e Visa). Taxa de Conveniência: 18%

RIO DE JANEIRO

Dia 17 de setembro, quinta-feira

HSBC ARENA

Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Horário previsto para inicio do show às 22h

www.hsbcarena.com.br

Preços

VIP e Camarote R$ 240,00

Pista e Nível 1 R$ 120,00

Acesso

Rampa principal (portal principal) - Avenida Abelardo Bueno 3.401

Não será permitida a entrada com máquinas fotográficas, objetos cortantes e/ou contundentes e garrafas.

Estacionamento

A HSBC Arena possui 1.100 vagas no estacionamento interno. Preço: R$ 15 por veículo.

Na área externa à HSBC Arena, o Rio Rotativo disponibiliza área de estacionamento em espaço em frente ao Autódromo. São cerca de 2.500 vagas com cartão de estacionamento no valor de R$ 2.

Acessibilidade

No quesito acessibilidade, a HSBC Arena dispõe de 32 lugares para cadeirantes com 32 assentos para Acompanhantes; 24 assentos para obesos e 24 assentos para pessoas com dificuldades de locomoção.