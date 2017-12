Lily Allen canta em show que homenageia Lady Di A cantora britânica Lily Allen confirmou nesta quinta-feira, 26, sua presença no Concerto Por Diana, que será realizado no estádio londrino de Wembley. A série de shows ocorre no dia 1.º de julho como forma de homenagear a princesa Diana de Gales, mais conhecida como Lady Di. Allen, de 20 anos, entra, assim, para a lista de estrelas do mundo da música internacional e britânica que participarão do concerto. Entre os convidados estão Rod Stewart, Elton John, Duran Duran, Natasha Bedingfield, Andrew Lloyd Webber e Joss Stone. Também estarão presentes o músico americano Pharrell Williams, o britânico Bryan Ferry e o corpo oficial de balé inglês, o English National Ballet. A princesa Diana foi madrinha do grupo enquanto esteve viva. O Concerto Por Diana, organizado pelos filhos da princesa, os príncipes William e Harry, foi convocado para coincidir com o dia em que Lady Di completaria 46 anos, se não tivesse sofrido um acidente automobilístico em Paris. Os shows têm a intenção de ser um "memorial vivo" dos gostos musicais e artísticos da princesa.