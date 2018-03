Líder dos Sex Pistols diz que punk é sobre família e comunidade Johnny Rotten e sua banda punk Sex Pistols provocaram o establishment britânico por décadas, falando palavrões na TV e zombando da realeza. Assim, pode surpreender ouvir o vocalista John Lydon -- ou Johnny Rotten, como é mais conhecido -- descrever o movimento punk, que ele ajudou a lançar, como defensor dos "valores familiares". "Valores familiares, união, espírito, comunidade. Todas essas coisas que tentam roubar de nós. Isso é o punk", disse Lydon à Reuters em entrevista esta semana. "Quase não há equipamentos sobre o palco porque uma banda séria não precisa de quantidades enormes de engenhocas eletrônicas. Não há fake, não há enganação", disse o vocalista no lançamento em Londres de um DVD de uma turnê dos Sex Pistols feita em 2007. "As canções são tão irreverentes e obscenas quanto todo o mundo neste país deveria ser sempre. São cheias de ironia e diversão." Os Sex Pistols são conhecidos sobretudo por canções como "Anarchy In The U.K.", "Pretty Vacant" e "God Save the Queen", todos de seu álbum "Never Mind the Bollocks ... Here's the Sex Pistols", de 1977. Apesar de ser o primeiro e único álbum da banda gravado em estúdio, o disco frequentemente é citado como um dos mais influentes na história da música pop. AMIGOS, FAMILIARES, FAMOSOS Amigos, familiares e roqueiros britânicos estavam no público que assistiu ao DVD numa antiga sala de concertos ao norte de Londres, a pouca distância de onde Lydon passou sua infância e onde os Sex Pistols fizeram um de seus primeiros shows. "É um dos primeiros lugares em que pudemos tocar como Sex Pistols", ele explicou. "Éramos menores de idade. A maioria dos pubs e clubes não nos deixavam entrar e não confiavam em nós." Entre imagens dos shows de 2007, os outros membros da banda -- Glen Matlock, Steve Jones e Paul Cook -- visitam lugares em Soho, Londres, e outros que conheciam de sua infância, enquanto Lydon faz um tour guiado à cidade em um ônibus de dois andares. O vocalista de 52 anos critica boa parte da arquitetura envidraçada londrina do pós-guerra e diz que o edifício Swiss Re, com formato de pepino, deveria ser detonado. Hoje os Sex Pistols costumam ser vistos com um misto de nostalgia e afeto, mas em sua época áurea, mais de 30 anos atrás, eles eram controversos e odiados por muitos. O DVD é intitulado "There'll Always Be An England", nome de uma canção patriótica da época da guerra e que também foi cantada no palco durante a turnê. Os comentários de Lydon são repletos de referências a suas raízes na classe operária e o orgulho profundo que sente por Londres. Indagado sobre o que pensa de ser visto como ícone da rebelião, ele respondeu: "Não entendo essa coisa de ícone, mas, se você a está oferecendo, aceito. Não preciso ser número 1."