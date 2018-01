Líder do Jamiroquai lança coleção com Hugo Boss De seu vício por chapéus todos já sabiam, mas agora Jay Kay, líder do grupo Jamiroquai, deu um passo adiante e está lançando, com a grife Hugo Boss, a linha com edição limitada JK for Hugo. A coleção, desenhada junto ao diretor de criação de Hugo Boss, Volker Kächele, adapta as roupas preferidas pelo cantor: as jaquetas de couro, as luvas de corrida, as camisas justas, as calças boot-cut, como as que usa no palco, os modelos em jérsei e malha e uma bolsa de final de semana, que refletem o seu estilo. "A minha vida gira em torno da música, das viagens e da alta velocidade. As roupas que desenhei com Hugo são ideais para isto. Gosto das roupas criadas com materiais fantásticos que são simples mas também muito dentro da moda", explica o artista. A gama de cores vai do roxo ao verde melão. O couro, furado e acamurçado, domina a coleção, com muitos detalhes como bordados e costuras em contraste, enquanto o símbolo JK for Hugo aparece em todas as peças em forma de zíper, bordados ou botões. A coleção será vendida em quantidades limitadas e em poucas lojas Hugo Boss no mundo a partir de novembro, enquanto a próxima edição da colaboração de Jay Kay já está programada para o verão.