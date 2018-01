Líder da banda escocesa The Lapelles morre em seu aniversário de 22 anos

Gary Watson, o líder da banda escocesa em ascensão Lapelles, morreu na manhã de domingo, 14, depois de ter caído no rio Clyde, em Glasgow. O cantor comemoraria 22 anos neste dia.

A informação foi confirmada pelos companheiros da banda pelo Facebook:

“É com choque, tristeza e nossos corações pesados, que informamos que Gary infelizmente morreu na manhã deste domingo, 14, devido a ferimentos em decorrência de um grave acidente sofrido na noite de sábado. Ele faria 22 anos neste domingo. Estamos sem palavras e lutando contra essa tragédia Gary era uma força criativa. Sem sua visão, essa banda não existiria. Perdemos um amigo, um irmão, um herói. No momento, nada disso parece real”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A banda estava com turnê marcada pelo Reino Unido para outubro. Franz Ferdnand lamentou a morte do “adorável e talentoso músico” no Twitter.

Veja o vídeo de Grab Life B y