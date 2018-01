Liam Gallagher e outras atrações do Lollapalooza fazem shows paralelos em São Paulo

O festival Lollapalooza anunciou, nesta quarta-feira, 24, a programação das chamadas Lolla Parties, nome dado aos shows extras de artistas que integram o line-up do festival, em casas espalhadas pela capital.

E a cereja do bolo da vez é o show solo de Liam Gallagher, o ex-Oasis que integra o primeiro time de shows mais aguardados do festival, a se apresentar na Audio, casa de shows localizada na zona oeste da cidade, na quarta-feira, 21 de março, antes mesmo do início do Lollapalooza - realizado entre os dias 23 a 25 de março.

Na mesma data, 21 de março, a banda o The Neighbourhood estreia em solo brasileiro, com uma apresentação no Cine Joia, no bairro da Liberdade.

No dia 22 de março, é a vez do Royal Blood, duo de rock pesadíssimo de baixo e bateria, a se apresentar no Cine Joia. Enquanto isso, na Audio, haverá uma dobradinha com os shows de Zara Larsson e Oh Wonder.

O Lollapalooza realiza sua sétima edição em São Paulo nos dias 23, 24 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as atrações estão Red Hot Chili Peppers, LCD Soundsystem, Pearl Jam, Imagine Dragons, The Killers e Lana Del Rey.

Os ingressos para o festival estão à venda na bilheteria oficial no Citibank Hall São Paulo (sem taxa de conveniência) ou pela internet.

Confira, abaixo, detalhes das Lolla Parties:

LIAM GALLAGHER

Local: Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca - São Paulo – SP

Data: Quarta-feira, 21 de março de 2018

Horário: 21h30

Ingressos: de R$ 110 até R$ 340

Venda de ingressos no site

THE NEIGHBOURHOOD

Local: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP

Data: Quarta-feira, 21 de março de 2018

Horário: 21h30

Ingressos: de R$ 115 até R$ 230

Venda de ingressos no site

ROYAL BLOOD

Local: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP

Data: Quinta-feira, 22 de março de 2018

Horário: 21h30

Ingressos: de R$ 115 até R$ 230

Venda de ingressos no site

ZARA LARSSON + OH WONDER

Local: Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca - São Paulo – SP

Data: Quinta-feira, 22 de março de 2018

Horário Oh Wonder: 20h30

Horário Zara Larsson: 22h

Ingressos: de R$ 110 até R$ 340

Venda de ingressos no site