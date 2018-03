Liam Gallagher é eleito líder musical de todos os tempos

Liam Gallagher, do grupo Oasis, foi eleito melhor líder musical de todos os tempos, à frente de nomes como Bono Vox, Freddy Mercury, Paul McCartney e John Lennon, em uma votação realizada entre os leitores da revista britânica "Q".

Liam ocupa o primeiro posto de uma lista de 20 músicos que selecionará "Q" em sua edição de maio, que estará à venda no dia 27.

Em declarações à revista, Liam Gallagher disse estar à altura de Elvis Presley, o rei do rock. "Estamos Elvis e eu. Não saberia dizer qual dos dois é o melhor".

Em agosto passado, seu irmão Noel decidiu deixar o Oasis, uma das bandas mais populares dos últimos anos, devido aos atritos com Liam, e começará a fazer solo.

Entre as figuras incluídas na lista da "Q" estão Bono (2º), Freddie Mercury (3º), Damon Albarn (4º) e Chris Martin (5º), bem como Paul McCartney (9º), John Lennon (10º) e Robbie Williams (11º).

Os irmãos Gallagher foram sempre centro das atenções dos tablóides britânicos por sua forma de vida tão extravagante e suas arejadas disputas pessoais.

O Oasis foi criado em 1991 por Liam Gallagher (vocalista), Paul Arthurs (guitarra), Paul McGuigan (baixo) e Tony McCarroll (bateria). Pouco tempo depois, Noel Gallagher (guitarra) se uniu a eles.

Até junho de 2009, o Oasis tinha vendido mais de 50 milhões de discos no mundo todo e suas músicas já estiveram várias vezes entre as mais vendidas no Reino Unido.