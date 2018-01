Liam Gallagher diz que adoraria retorno do Oasis

Não há nada que Liam Gallagher adoraria mais do que o retorno do Oasis, a banda de rock britânica que liderava com seu irmão mais velho, Noel.

"Eu adoraria que estivéssemos falando sobre a música do Oasis, ao invés de um álbum solo de Liam ou um álbum solo de Noel", disse Gallagher durante uma entrevista em Santa Monica nesta semana para promover seu próximo álbum solo, As you were.

Formado em Manchester em 1991, o Oasis teve a sua melhor fase no auge da fama do Britpop na década de 1990, com hits como "Do not look back in anger" e "Wonderwall".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas as famosas brigas dos irmãos levaram a uma separação em 2009, depois que os conflitos se intensificaram no festival Rock en Seine, em Paris, o que levou Noel a abandonar o grupo.

"Ele acha que ele é o cara, e eu acho que eu sou o cara, sabe o que quero dizer?", disse Gallagher, lançando luz sobre os motivos da ruptura com uma referência ao álbum do grupo em 1997.

Gallagher ofereceu esperança para os fãs interessados ??em reconciliação, no entanto, dizendo: "Talvez um dia quando voltarmos a ser irmãos... o natural seria fazer música".

"Eu o amo, sem dúvida. Ele é meu irmão".