Liam Gallagher anuncia fim do grupo Beady Eye

Liam Gallagher anunciou o fim de seu grupo Beady Eye, formado em 2009 após o fim de sua outra banda com o irmão Noel, o Oasis. No seu perfil no Twitter, Gallagher, conhecido por seu gênio forte e por uma técnica vocal particular, se limitou a afirmar: "O Beady Eye já não existe mais. Obrigado pelo apoio de todos vocês. Lgx".

O irmão caçula dos Gallagher, agora com 42 anos, formou o Beady Eye com os ex-companheiros do Oasis Gem Archer e Andy Bell e o baterista Chris Sharrock, enquanto seu irmão Noel fundava a Noel Gallagher's High Flying Birds. Sobre o fim da banda, Bell tuitou o seguinte: "Obrigado a todos os fãs do Beady Eye. Me diverti bastante. Nos vemos do outro lado. Andy B x".

O Beady Eye lançou seu primeiro disco, Different Gear, Still Speeding, em 2011, seguido do álbum BE, de 2013. Os dois trabalhos chegaram a figurar entre os cinco primeiros lugares de listas de sucesso, mas o grupo só conseguiu emplacar um single entre os 40 primeiros, The Roller, e nunca conseguiu uma fama tão grande quanto a do Oasis.

Em fevereriro, o Beady Eye anunciou a participação do festival Coachella, na Califórnia, e logo depois anunciou um rompimento com o agente Scott Rodger. A notícia difundida nas últimas horas nas redes sociais tem alimentado conjecturas de que Liam e Noel, que estavam brigados, poderiam voltar a se reunir como o Oasis, ainda que ambos se mostrem ambíguos quanto a uma reconciliação. No dia 2 de outubro de 2015, o lançamento do segundo disco da banda, (What's the Story) Morning Glory?, faz 20 anos, o que poderia ser um pretexto para a volta do grupo.